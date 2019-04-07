先儲未來錢意識升　MPF自願供款10年升1.7倍

強積金「可扣稅自願性供款」及合資格延期年金的保費可享稅務扣減優惠本月正式實施，積金局主席黃友嘉今日(7日)發表網誌形容，自願供款為打工仔「先儲未來錢」，根據局方統計，強積金自願供款由2008年的43億港元，增加至2018年的116億港元，佔總供款額約16%，反映透過自願供款為退休添保障意識逐漸提升。



去年共有88,300名僱員自願供款，每名僱員的平均自願供款為1.67萬港元。黃指，自願性供款除可即時慳稅，又可增加退休儲蓄，而且運作方便。大部分強積金計劃均提供「TVC帳戶」，打工仔可自行選擇心儀強積金計劃，開立「TVC帳戶」及直接供款，由於自願性供款不設固定供款金額，打工仔可按個人需要及財政能力增加、減少、暫停或重新供款，靈活度甚高。



黃又稱，打工仔能以小額資金投資一個或多個強積金基金，又可隨時更改投資組合，且沒有基金買賣差價，而轉換基金或贖回基金都不須額外繳費。強積金制度下並設有「預設投資」，免卻計劃成員為投資費神，較坊間的零售基金吸引。