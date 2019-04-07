圓筒式地下車場多限制　市建局研飛氈泊車增車位

市區重建局正進行的油旺地區研究，包括探討應用創新地下智能泊車系統及不同的模式，亦會探討將區內不同地點的智能地下停車場，以地下通道連結，減輕路面交通負荷。市建局行政總裁韋志成今(7日)在網誌中指出，傾向以較靈活的「飛氈式」智能泊車系統為研究目標。



韋指，機械升降泊車系統大致分兩類，圓筒式及平面移動式設計，惟兩者均受制於機械升降裝置及汽車升降機數目，繁忙時或需較長時間輪候泊車及取車，而近年有科研企業，研發具自動導航功能的智能流動機械托盤。這些俗稱「電子飛氈」的泊車系統不涉裝置大型機械，適用於把部分已落成停車場優化成智能停車場，不需改動原來建築而可騰出原預留給人手泊車所需的操作空間，重新規劃停車場泊位布局，使車位與車位間排列更密，增加泊位數目。



他又指，「電子飛氈」系統會根據停車場設計，按智能資訊自動制訂最快而有效尋找空置車位及前往的路徑，使用者在停車場入口停車後，只要利用電子平台登記，「電子飛氈」便會自動移動到停車處及已登記車輛車底，升起托盤架起車輛，然後按系統指示將車輛運載到獲分配的空置泊車位。



相較其他泊車系統，「電子飛氈」數目可彈性增加，降低存取時間，應付高峰期泊車需求，惟現時《道路交通條例》並無明文觸及此類托盤的規管，運輸署需就個別項目評估所用的機械托盤，考慮是否作特別審批，亦要考慮機械托盤行走的道路條件是否適合、安全，及會否對其他場地使用者構成危險。



韋志成指，局方去年中展開的地下智能停車場可行性研究已於上月完成，認為在本地市建項目引進有關科技，須先行解決一系列涉及規劃、地盤環境及技術等複雜問題。