75%家長倡全面禁煙　煙民爸爸：自己衰都唔望下一代衰

政府建議修例全面禁止入口、製造和銷售電子煙、加熱煙。家校合作事宜委員會及全港18區家長教師聯會在上月向全港學校發出家長問卷調查，了解家長對禁止電子煙的意見，共收回9083份回應，當中包括約1400名本身有吸煙的家長。結果發現，10%吸食新型吸煙產品的家長稱其子女曾吸食新型煙，60%的吸煙家長贊成全面禁止新型煙。



調查亦顯示，75%受訪家長除了認同當局應盡快禁止進口、製造及售賣新型吸煙產品外，亦要求政府禁止吸食有關產品。另外亦有75%家長贊成要全面禁煙，包括傳統香煙。



家校會主席湯修齊表示，大部分現時有吸煙的家長亦贊成禁止新型煙，或因他們知道吸煙對身體有害，不希望子女加入煙民行列。他要求當局全禁新型煙，並為香港全面禁止所有吸煙產品定下時間表。



育有2名子女的鄭先生煙齡20多年，他透露中學時受廣告誘惑及朋輩影響開始吸煙，到近年擔憂健康因吸煙變差，日後要妻兒照顧自己，4年多前決心戒煙，2年前終擺脫煙癮。對於近來見到有新型煙草產品標榜含水果味吸引年輕人，他認為需要全面杜絕：「自己衰都唔希望下一代衰。」