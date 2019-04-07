港故：為無依長者諗定身後事　退休護士：你哋唔係早死早着

「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。借問酒家何處有？牧童遙指杏花村」，唐代詩人杜牧的《清明》一詩家傳戶曉，在剛過去的清明節，你也有親歷類似情景嗎？



「呢啲無依靠嘅人，佢哋多數都會話撒灰，因為佢哋覺得做咗墓碑，根本都唔會有人去獻花或者拜祭。」退休護士徐玉英(Joyce)，道出了香港一些孤寡老人的心結與悲哀。



關愛最有需要的老人



Joyce曾經在公立醫院服務接近三十年，接觸過無數老弱病人，深深體會他們患病後身體及心靈需要。醫療界出身的她，於是在十年前創立「關愛病患基金會」，專為那些又有病、又年老、又沒錢的一群提供服務：「我發動一啲退休護士、義工，或者係受訓嘅陪診員，上去呢啲老人家屋企，抄低佢所有覆診日期，然後搵義工打電話提佢，如果佢再有需要，我就去搵陪診員。」



陪伴孤寡老人 走人生最後一里路



除了關顧孤寡老人的日常醫療需要，Joyce亦會陪伴他們「迎接死亡」：「我一直陪住佢哋，嚟解決佢哋心靈上面嗰個枯乾、缺乏或者驚恐，咁佢唔使再擔心。無論佢信咩宗教或者民間概念，覺得有靈魂好冇靈魂都好，全部我都會幫佢哋安葬好。我會提醒佢哋『你赤身嚟到呢個世界，你就赤身走』，唔好帶住任何事情，一定要死得安樂。」



長者的心靈需要



曾參與醫院院牧工作，令Joyce更明白病人的心靈需要，服務過的對象包括至親：「我爸爸因為癌病，2009年過身，當時佢都90歲。佢係好傳統嘅中國男人，話死都唔入醫院。咁我哋開咗家庭會議後，就決定畀佢喺屋企去到最後嗰分鐘。我就每日返工前，同佢傾下偈，佢嘅心靈狀態就好舒緩，最後佢好安樂咁走咗。」



Joyce認為今日的香港社工界、醫療界都開始注重心靈關懷，但礙於沒有很清晰的運作模式，怎樣有系統地向了解獨居長者的心靈需要？問題似乎仍有待解決。



資源有限 幫得一個得一個



雖然Joyce所帶領的志願組織規模不大，能夠服務的對象亦不多，但她秉持「幫得一個得一個」信念。凡是接觸到的，又或是其他慈善機構、社工轉介給她的，她都會盡量幫：「我開咗呢個服務之後，一嚟我唔收費，二嚟我咩『奇難雜症』都接，咁社工知道之後都會搵我。」



Joyce在鏡頭前分享了其中一個「奇難雜症」：一個是差不多八成失明的婆婆，她相依為命的丈夫在醫院彌留，醫生表示伯伯只剩一、兩天時間。當時婆婆很想去看丈夫，於是醫院的社工向Joyce求助：「我話當然可以，幾艱難都做，搵唔到義工，我自己都會嚟。婆婆探完伯伯後，伯伯第二日就離世了。」



Joyce隨後亦幫婆婆處理好丈夫的殮葬，而由於婆婆視力不好，Joyce和社工更一人一日去買飯給她，又幫婆婆安排做白內障手術和入住老人院舍：「婆婆做完手術，喺院舍生活得好開心，咁我哋先完結呢個個案。」



最有價值的人生



基金會新的「身心靈護理及痛症舒緩中心」5月將會投入運作。Joyce希望可以發展更多形式的病人服務，以及找到合適的接棒人：「我係未結婚嘅，從來都冇結過婚，我嘅時間就真係好充裕。我覺得將自己嘅心力，全部放喺又有病、又年老、又冇錢嘅一群，其實已經好足夠。我覺得係我最大嘅滿足、最有價值，此生都不枉過。」Joyce滿足地笑着說。



今集《港。故》用7分鐘，向大家訴說一個花盡精力與心力，遊走於生死之間的白衣天使故事。



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