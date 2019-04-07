嗜辣社工猝死　妻fb公布噩耗好友致哀

柴灣一名36歲姓陳男子，昨晚(6日)胃部劇痛送院死亡。其妻子今日(7日)早上7時許在陳之社交網站facebook發貼，向陳之好友公布其已離世的死訊，指昨晚9時許，洋名Steven的陳突然在家中暈倒，送院搶救後不治。陳生前的好友得知後，紛紛感到難過及突然，並且留言安慰陳妻。



據消息指，陳已婚並育有一名女兒，為一名註冊社工，在新界區一社福機構服務，對跨境學童問題非常關注，常參與一些與內地交流的活動。陳亦熱愛家庭、國家，以及無辣不歡，經常在社交網站貼上一家三口溫馨家庭合照，以及參與內地活動的照片。又不時貼上不少以辣椒入饌的美食。據悉，陳近日有胃病，家人曾勸他就診，惟陳因忙於工作，未能抽空接受檢查。



北區醫院急症室前主管鍾展鴻表示，一般胃部的疾病並不會在短時間內致命，即使胃出血，胃穿也不會這樣突然，而且會出現吐血的情況，較容易辨認。除非本身長期胃部有不適而不求醫，一直忍痛，長久積來這樣才有機會短時間內不治。鍾表示由於胃部與心臟的位置接近，有時候心臟不適會以為是胃部痛，而心臟問題短時間內不治的情況較為常見。不過一般三十餘歲較少出現心臟問題，所以要待驗屍才能了解死者的死因。





