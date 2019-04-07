睇Nike5直播　12歲男拔小將誓奪冠：會「Lead住」隊友反擊

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「勁揪」精神是甚麼？不放棄？一夫當關？就讀拔萃男書院附屬小學，年僅12歲的何力行答到你！今年最後一次代表母校參加「NIKE香港五人足球賽」的「何力」，四年級那年參賽只能充當後備，翌年輸得失球差分組賽飲恨出局，到今屆擔起隊長一職，「何力」誓言帶領師弟奪回失去的「Nike5」Nike Academy冠軍，告訴大家甚麼是「拔萃勁揪」！



「Nike5」其中一個重點組別「Nike Academy」，將於今午1時上演總決賽，由拔萃的「DBSPD」迎戰培僑書院爭冠。「第一年參賽我係成隊年紀最細，只能喺比賽尾段入替隊友，都有啲失望。第二年我做咗主力，都希望可以攞冠軍，但最終分組賽輸得失球差出局。」力行失落地訴說之前兩年參賽的經歷，但他今年矢志奪冠：「今年係我最後一年，球隊入咗4強，希望可以以隊長身分帶領球隊，幫拔萃贏番個冠軍。」



問到他能為球隊帶來甚麼正面影響，他明言會以身作則，無時無刻鼓勵隊友：「希望今年球隊唔好大意，我會控住個波，睇準機會先進攻，會多啲出聲提場。就算失波都唔會怪責隊友，反而鼓勵佢地唔好放棄，自己更會跑多兩步，『lead住』隊友反擊。」



學偶像尼馬扭波



自小學一年班就是足球隊成員的「何力」，在訪問期間不忘答謝學校的支持：「拔萃嘅設施好好，教練亦好熱心，鼓勵我哋做控傳，就算輸都唔會鬧，最緊要我哋肯去嘗試。」



言談間力行透露他的足球學習對象是巴西球星尼馬，更指出他們的相似之處：「我係一個有自信嘅人，即使對手幾強我都唔會驚。而且我鍾意睇尼馬嘅技術，自己都會學佢扭波。」既充滿信心、又有隊長風範、又懂得感恩，拔萃有你呢個咁勁揪嘅隊長，實掂啦！



「NIKE 5」今日下午1時開始於旺角麥花臣硬地足球場，連環上演的10個組別總決賽，每場都會有東網、以及「睇體 ontv Sports」、「Nike Hong Kong」facebook專頁作網上直播！而率先上演的正是「Nike Academy」組別，由「DBSPD」迎戰培僑書院，球迷不容錯過！



「NIKE 5」總決賽賽程



13:00 Nike Academy 邀請賽決賽



13:30 女子公開組決賽



14:00 男子18歲以下組決賽

14:35 男子16歲以下組決賽

15:05 男子14歲以下組決賽

15:45 男子12歲以下組決賽



16:15 男女子混合10歲以下組決賽

16:45 男女子混合8歲以下組決賽



17:15 男子公開組決賽

17:50 男子20歲以下組決賽