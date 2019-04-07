漁船公海接貨被台警截獲　檢320公斤走私K仔

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，台灣緝毒人員再破獲經海路走私入台的毒品。海巡署偵防分署周日（7日）公布，高雄查緝隊日前於高雄外海，在一艘漁船上查獲一批來自東南亞的毒品K仔，共重320公斤，估計市值達3.2億元（新台幣．下同，約8276萬港元），是台灣今年最大宗的漁船運毒案，並拘捕船上2人。



查緝隊在高雄西南方約200海里的海域，截查旗津籍漁船「來順益333」。海巡人員登船搜查，在船尾甲板下發現密艙，內有14個防水袋。袋內共有310包包裝成茶葉的K仔，上面全部寫有簡體字。海巡人員當場拘捕許姓台籍船長等2人。



當局指出，月前接獲線報，指該漁船將把來自東南亞的毒品運到台灣，預計從南部上岸，所以派船搜索。上周四（4日）終在高雄外海發現該船，上周六（6日）凌晨押回高雄港。許姓船長承認，以每次600萬元（約155萬港元）的酬勞協助走私毒品，在公海與來自東南亞的船隻碰面，接駁運毒。周姓船員則否認知情。



台警指出，今次檢獲的K仔毒品可供約64萬人次吸食，相信毒販是計劃在下月初舉行的台灣春天吶喊音樂節上銷售。



今次是過去153日內第26宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/

