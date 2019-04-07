貝澳露營嘆如「返咗大陸」　市民促讓港人優先

清明節3天連續假期吸引不少市民露營，親親大自然，但部分營地被內地旅客佔用。今日(7日)是假期最後一天，東網記者視察大嶼山貝澳營地，赫見不少垃圾桶爆滿，有市民反映，10多名內地旅客以營貼營方式佔用營地，廁所衞生環境惡劣，形容情況如「返咗大陸」。



現場所見，不少營友正收拾行裝及行李箱，垃圾桶滿載食物包裝袋、水樽，甚至帳篷，部分垃圾囤積地上。有清潔工形容假期期間，營地「爆晒棚，犀利過旺角」，批評營友只留下垃圾，加重工作負擔。清潔工呂女士指，營地帳篷處處，不少營友用膳後將垃圾即棄地上，環境邋遢。



港人伍小姐表示，昨午(6日)到達營地時已放滿帳篷，要走到營地角落處才有位，其他沙灘位置亦放滿帳篷，「連路邊都有3、4個營」，而她旁邊有10多名內地旅客放置約5個帳篷霸位，至晚上始回來，而今日大清早就高聲談話。她又指女廁廁格環境惡劣，更有內地女子赤裸裸在公眾沐浴地方洗澡。她直言港人在貝澳成為少數，「全部講普通話，感覺好似返咗大陸，一啲都唔enjoy(享受)」，而指定營地的使用權先到先得，但一早已有大量營友輪籌，認為應讓港人優先使用。



來自廣州的露營客鍾先生表示，因長假而來露營，認為香港的酒店地方較細，大讚營地「環境好、服務好」，長期有工作人員當值，非常安全。