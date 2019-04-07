每日一片：單車電車軌逆線行駛　網民嘲諷：有事電車識扭軚

「電車專線」顧名思義，是只供電車通行的。但日前有網民錄得一段一名單車手在電車軌上逆線行駛的影片。片中單車手漠視法規，在電車路軌上自由行，更險些妨礙正要駛離站的電車，惹來大批網民的聲討。



昨日（6日）下午2時43分，有網民在金鐘乘搭電車時，目擊一名穿着藍衣的單車手在電車軌上行駛，而且速度相當快。該網民將情況拍下，據影片可見，片中一名疑為外籍的男子，若無其事地在路軌上駕駛單車，行駛到電車站的時候，剛好有一輛電車準備駛出，男子連忙切線，才避免撞上迎面而來的電車。其後，網民將影片上載至「馬路的事討論區」，並留言稱：「路權洋人逆線行電車專綫，是甚麼玩法？」



不少網民看到影片後，都炮轟該名單車手：「點解冇人拉佢」、「啲Ｘ樣已經玩到香港無規無矩」、「同行人喺單車路跑步，汽車喺單車路揸車嘅狀況一樣」。有人更指這個行為十分危險：「呢個位電車會行得比較快，電車停車距離遠又慢，真係有事時只能講句：抵死！」亦有人嘲諷道：「電車是識得扭軚的」、「有咩事，電車會扭軚避㗎啦」。