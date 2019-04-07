網民熱話：巴士上層企滿人　司機照開車惹爭議

每逢假日特別多市民到郊外遊玩，西貢是其中一個郊遊熱點，不少人會於西貢市中心乘搭巴士進入郊區。有網民就拍到其中一輛巴士的情況，上層擠滿乘客，幾乎整條通道都站滿人，「連上層都企滿人，咁樣超載，遲早出事」。



網民Lam今日（7日）在Facebook群組「馬路的事討論區」轉載貼文，表示昨日乘坐九巴94線往黃石碼頭方向期間，由於班次不足沿途不斷有遊客上車坐到黃石碼頭，再回去西貢市中心。由於人太多，貼文稱有人從後門上車，整輛巴士擠滿人，連上層通道和樓梯位置都站滿乘客，「我知司機都好無奈，但咁樣超載，條路又斜又多彎」，擔心會導致意外發生。



有網民認為車長不應該開車，出意外「好大劑」，有人亦認為司機要負上責任，「無得無奈，唔落返嚟咪唔開車」。不過有人就指，「司機打份工，唔開車畀人X到爛」。



網民有話說



Ulysses Lee：路窄多彎不會用大車



李翺邦：其實94用過12米，加班又唔肯咁最少換翻部大車先啦



Ching Leong Wong：車長唔應該開車，出事好大劑



Alice B Ho：巴士司機有責任，無得無奈，唔落返嚟咪唔開車



Man Ho Alice B Ho：司機打份工，唔開車畀人X到爛，你估班行山客咁好相處？



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro

