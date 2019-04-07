工作經濟有壓力　79%職場女性精神緊張

不少在職女性須兼顧工作及家庭，有機構近月訪問600位在職女性，發現不少人出現情緒病前期徵狀，79%人過去一個月曾感到精神緊張，49%曾早醒或失眠，23%會出現心悸或呼吸困難，約10%更出現6至7項徵狀。40%人自認精神不健康，但當中一半人並不擔心，反映不少女性忽略精神健康的影響。



紫荊青年商會今日(7日)公布調查結果，發現超過70%受訪女性曾因工作帶來壓力，其次為經濟狀況、個人健康及教養子女。61%受訪者每日工作時間超過9小時，作為母親的在職女性所承受的壓力更大，130名有子女的受訪者中，更有一半人認為自己精神不健康，當中62%未有處理此問題。



調查反映普遍企業未有關注職員的精神健康，48%受訪者表示公司沒有為僱員提供精神支援措施，34%表示不清楚。當出現精神問題時，68%人指不會向公司反映，原因包括怕影響工作或受到歧視等。該會建議僱主提供彈性上班安排，定期舉辦減壓活動。



香港精神健康促進會主席及資深精神科醫生陳仲謀指，其接觸的女性患者比男性多3倍，當中最多人為女教師，情緒問題的起因多為與高層的人事糾紛，患者甚至有「唔敢返學」的念頭，不少老師回家後仍要繼續改簿，結果無暇照顧子女，因而感到內疚。



平機會署理營運總裁朱崇文指，香港女性最常面對問題是性騷擾及懷孕歧視，平機會去年曾就家庭崗位歧視進行調查，發現僱主及主管最不歡迎需照顧幼兒的女職員，反映女性在職場深受壓力。