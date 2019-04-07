尿液測試無發現大麻成分　屯院醫生暫時獲釋

屯門醫院急症科副顧問醫生早前被懷疑在當值期間吸食大麻而被警方拘捕，惟據知醫院為該名醫生進行第2次尿液測試結果，卻無發現涉事醫生體內有大麻成分，他早前向警方報到時，已獲警方暫時無條件釋放。屯門醫院發言人回覆指，有關醫生現在休假，該院會繼續配合警方調查。



事發於上月5日，涉事的屯院急症室副顧問醫生突擅自離開崗位「失蹤」數小時，返回工作間時神志迷糊，院方為他進行身體檢查，翌日的尿液測試發現其尿液疑含大麻，屯院後來報警，警方上月8日在大圍將涉案48歲男子拘捕。



不過知情人士透露，其實屯院在採集涉事醫生尿液樣本之後，除了由院方自行進行一個較快速的測試外，亦有把有關樣本送往瑪嘉烈醫院進行另一次需時較長的測試。雖然首項測試驗出涉事男子體內有大麻，但據知第2次的驗尿報告結果卻有別，並無驗出涉事男子體內含有大麻成分。



另有消息指出，警方早前收到醫院提交、涉及被捕男子的第2份驗不到大麻的驗尿報告，衡量後認為現階段暫無足夠證據起訴涉事人，於是當男子早前向警方報到時，將他釋放。不過，消息人士指出，警方仍然跟進案件，冀釐清所有案中細節，調查並未完結，消息並指警方會考慮是否再就本案徵詢律政司意見。



警方發言人證實，被捕男子已獲暫時釋放，案件由屯門警區重案組繼續跟進調查。