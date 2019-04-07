申請覆核逃犯條例前　大劉辭多家公司董事職位

華人置業前主席劉鑾雄(大劉)早前就修訂《逃犯條例》尋求司法覆核申請許可。根據公司查冊資料披露，在劉氏入稟前兩周即3月15日起，辭去多間私人公司的董事或授權代表等職務。其中，劉氏辭去的三家BVI離岸公司持有的重大物業資產，均為他於2015年左右從華置手上購得，市值以百億港元計。



按華置向劉氏出售物業的過去多份公告顯示，Best Range、Brass Ring及Asian East的三家BVI公司，分別持有銅鑼灣皇室大廈，尖沙咀新港中心商場及The One，當時仍為華置控股股東的劉氏斥資近300億港元購入有關物業。



據公司查冊資料，劉鑾雄於3月15日停任上述三家BVI公司的授權代表，僅剩其妻、華置執行董事陳凱韻(甘比)一人擔任授權代表。同日他亦停任Best Range董事職務。在劉氏辭去授權代表或董事職務後，該些BVI公司餘下董事只剩華置兩名執行董事陳凱韻和陳詩韻，以及華置現任主席劉鳴煒。



值得注意的是，以上公司原屬劉鑾雄持有，惟基於BVI公司未有披露持股比例，不清楚在劉氏辭去董事或授權代表後，公司股權結構會否出現變化。



東網就劉氏辭任多間公司董事及授權代表一事向華置查詢，但至截稿前仍未有回應。



事實上，劉氏年前在澳門惹上官司被判監後，華置於2017年3月便發公告稱他以「健康狀況極為不穩」為由進行分身家，劉氏將其持有華置約75%股權，轉移給妻子陳凱韻等及長子劉鳴煒，兩方分別獲得約50.02%及24.97%華置股權。