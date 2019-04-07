政Whats噏：搞足年半　廖振新「是非地」終於甩身

做得公職一定要「比白更白」，發展局副局長廖振新喺前年上任時，已自知持有農地係好敏感，講明會搞轉名畀家人，搞咗約一年半，終於見到佢申報唔再持有農地，佢接受查詢時話由於涉及稅務問題，所以佢直情賣咗呢塊地。政府打算下半年畀外界申請公私營合作發展新界私人農地，廖振新搞咗成一年半，先賣出「是非地」，喺計劃正式開始前甩到身，都算慢啦！



香港依家咁缺乏土地，周圍都要發展，做得發展局嘅官員，持有農地，真係相當敏感。好似財政司司長陳茂波做緊發展局局長時，都因家人被指喺新界東北囤地，爆出利益衝突疑雲，搞到被人狙擊咗好耐。發展局前政治助理何建宗當年亦遭揭發未有申報家族喺新界東北擁有廠房，做咗7個月就決定辭職。可見既做發展局，又持有土地，隨時係一個政治炸彈。



廖振新喺2017年8月上任，都自知官職敏感，上任申報利益時自爆喺元朗擁有一幢村屋及毗連農地六分一業權，話係繼承去世爸爸嘅遺產，表明完成相關手續後，傾向將屋同地嘅業權轉畀兄弟姊妹，以釋除公眾疑慮。



不過，廖振新一直申報仍持有該幢村屋及毗連農地六分一業權超過一年半，至上月8日終於申報唔再持有呢塊農地。佢接受查詢時話，最終並無轉名畀家人，因為涉及稅務問題，所以上月初就同家人賣咗塊地，7日內已經申報咗，政府依家推動公私營合作發展新界私人農地，佢賣咗塊農地，就更加能夠釋除公眾疑慮。



講真嗰句，呢個計劃下半年開始接受申請，佢喺申請前夕終於甩到身，真係險過剃頭，否則實被外界追住要佢解話，有排都解唔完一身蟻！



此外，行政會議成員周松崗，其身兼港交所主席嘅任期舊年屆滿，當時佢話希望把握時間玩多啲，但佢喺本月初向行會申報有份受薪工作，就係出任一間中資銀行嘅高級顧問，抖得一陣又再做多啲嘢，唔知有冇阻住佢玩呢？

