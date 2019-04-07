移交逃犯修例　政府發聲明指不損新聞言論自由

立法會正審議政府就移交逃犯的修訂條例草案。針對外界的質疑，政府發言人今日(7日)發表聲明，強調修例絕不影響香港的新聞自由和言論自由，強調所有移交個案的要求受到行政機關及法庭雙重把關，而按現行《逃犯條例》之下的人權和程序保障，政治罪行不移交。



聲明重申條例草案的建議絕非為某一個別司法管轄區而設，而是為了讓香港將來可用同一標準及互相尊重的原則，未與香港簽訂長期移交協定的司法管轄區在有需要時，以個案形式去合作處理雙方都認為需要處理的嚴重刑事案件。新聞和言論自由等方面的行為，全都受到《基本法》和香港法律充分保障，政府十分尊重記者的採訪工作。



就個案式移交的請求，聲明強調政府會作全面詳細的審理和考慮，並有全權決定處理或不處理有關請求。所有個案移交的要求會受到行政機關及香港法庭的雙重把關。現行《逃犯條例》之下的人權和程序保障，包括政治罪行不移交、宣稱是有關罪行，但實際上是由於涉案人的種族、宗教、國籍或政治意見的不移交、要符合「雙重犯罪」原則、死刑不移交、可就拘押令申請人身保護、有司法覆核的權利等，在個案方式移交安排下會全部保留。