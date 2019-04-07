警趁欖球賽打擊黑的　拘4司機兼扣車檢驗

香港國際七人欖球賽今日在香港大球場煞科，警方趁賽事期間，由港島總區交通部特遣隊聯同中區警區展開一連3日打擊「黑的」行動，期間派員扮乘客「放蛇」，拘捕4名涉嫌違例司機。



「放蛇」警員分別在跑馬地東院道及銅鑼灣道截乘4輛的士，前往中區蘭桂坊及民光街，當抵達目的地，4名司機向警員收取200至500港元不等的車資，其實合理車資約為44至57港元，警方即時將4名司機（41至55歲）拘捕，其中2人涉嫌濫收車資及沒有撥動的士計程錶指示器，另2人涉嫌濫收車資及沒有展示的士司機證，他們已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。



此外，涉案4輛涉案的士懷疑曾被非法改裝，包括安全帶失效、改裝咪錶、沒有足夠車軚紋等，不適合在道路上行駛，同涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已被拖往鰂魚涌汽車扣留中心等候檢驗。



警方指出，根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》，濫收車資是嚴重罪行，一經定罪，最高可分別被判入獄6個月及罰款10000港元和入獄6個月及罰款5000港元。