Dr.東：跟App做運動方便靈活　77歲婆婆都上手

髖關節骨折後的復康訓練是患者重獲行動能力的關鍵，患者以往只能在醫院索取小冊子當「秘籍」學習一招半式，又要每周來回醫院物理治療科，對患者及照顧者來說諸多不便。但現時通過「髖健通」手機應用程式，患者在家中即能跟着真人示範短片進行復康訓練。七十七歲的患者梁婆婆大讚「易上手」。



梁婆婆去年因左邊膝頭退化進行關節置換手術，今年二月再因跌倒致右邊髖關節骨折需進行手術，她對比兩次手術後的復康訓練，認為「髖健通」有助進行復康訓練，「以前靠記憶做動作，依家(程式)有片睇住做更容易」，直言：「我自己都做到，就唔使係醫院住咁耐。」



而程式中的「運動日誌」對梁婆婆來說更像「成績單」，每次完成訓練目標後，程式中的日曆便會儲存相關紀錄，梁婆婆認為「進步是可以看得到的」，物理治療師每周會上門一次，覆診的同時亦「檢查功課」，她直言「想快啲好，都係要靠自己」。



梁婆婆的女兒劉女士亦認為母親「勤力咗」，她指母親去年手術後，一周需到醫院進行兩三次物理治療，加上來回時間，每次耗費半天以上，所以在家時經常「偷懶」。而「髖健通」方便母親在家自行訓練，「每日喺屋企都會跟住做一兩次」，出院逾三周康復進度已相當可觀，「依家行得快咗又穩陣咗。」毋須次次往返醫院，訓練時間更為彈性，劉女士認為更能節省照顧者的時間與精力。



而作為照顧者，劉女士曾在醫院學習過一次如何照顧患者，但掌握程度有限，她直言「返到去，已經唔係好記得，仲影咗廿幾頁PowerPoint(簡報)，但文字多過圖片，好難理解」，但現在「可以睇片學，方便好多」。



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