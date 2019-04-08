Dr.東：髖健通App睇片教做運動　骨折長者居家復康

髖關節位於盆骨下端連接大腿骨的位置，主要用以承托身體重量，一旦骨折，即使進行簡單的坐立及步行也會存在困難，患者日常生活須由他人照顧，因此復康訓練至為重要。新界東醫院聯網針對老年髖關節骨折患者開發「髖健通」手機應用程式，綜合復康資訊及運動訓練，冀促進患者康復進度，有年長患者指在家即可「睇片做運動，好易上手」，照顧者亦認為程式中的照顧技巧實用，「令人安心好多。」



不少長者有骨質疏鬆，一不小心跌倒，更有可能導致髖關節骨折。大埔醫院物理治療部部門經理劉福安指，新界東醫院聯網平均每年接獲約八百五十宗髖關節骨折個案，患者會先於急症醫院接受手術，隨後轉至大埔接受康復治療，但進行兩三周的物理治療後便要出院，需再排期接受日間康復中心服務或外展復康服務，而有關復康強度及頻率均有限，有機會影響病人的康復進展。



「髖健通」手機應用程式介面清晰簡潔，提供「認識髖關節骨折」、「照顧技巧」、「復康運動」等資訊，並涵蓋「初級」、「中級」、「高級」及「進階」四個不同級別的復康訓練示範短片，片長約半小時，另引入提示及監察功能，鼓勵患者積極進行復康訓練。物理治療師評估患者後設定訓練提示，程式會適時提醒病人，在完成運動目標後更會儲存在「運動日誌」記錄中，物理治療師便能清楚跟進病人的訓練情況。



雖是手機應用程式，但「髖健通」對長者來說尚算「易上手」，新界東醫院聯網資訊科技統籌經理蔡小慧指，該程式針對長者而設，加入「字體要大粒啲」等無障礙設計，程式亦不會代替物理治療師的角色，「髖健通」目的是希望成為復康的推動力，日後會深入研究與物理治療師線上溝通的「e家健」功能，並考慮針對外勞作為照顧者，增加英文版資訊。該程式由去年十二月上線以來，下載量已達約六千八百人次，日後將與香港理工大學合作，評估成效，並將融合醫管局復康應用程式。



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