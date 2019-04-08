8成市民未聞東涌將有河畔公園　環團促加強推廣

東涌河被譽為「東涌人後花園」。然而，有環保團體調查發現，多達八成受訪者從未聽聞東涌將有河畔公園，當中更有不少為東涌居民。調查亦指，逾半市民支持河畔公園應以保育為優先，多於消閒的作用，當中以種植及保留原生河岸植物，獲最多受訪者支持。環團建議當局現階段應加強推廣河畔公園，增加市民對河畔公園的認識。



綠色力量在香港國際機場環保基金支持下，舉辦「賞．識東涌河」生態保育計劃。為了解市民對河畔公園的意見，團體於今年一至二月進行網上及街頭問卷調查，成功訪問六百二十七名年滿十八歲的香港居民，當中二百四十人為東涌居民。調查發現，近半受訪者曾到訪東涌河，但逾六成人不知未來河畔公園的位置。



另外，水務署目前於東涌河上游攔截河水至水塘，有五成四受訪者贊成在水塘儲水充足的情況下，應減少攔截河水，讓更多河水流入東涌河，為水生生物提供更佳的棲息環境。



綠色力量高級保育經理呂德恒表示，調查顯示市民普遍對河畔公園認知不足，他認為若市民能盡早認識，有助支持河畔公園的河流保育措施。他又指，調查結果反映市民明白水質和水量對河畔公園保育工作的重要性，亦支持改善河道環境的措施，顯示市民對未來河畔公園保育方面的期望。