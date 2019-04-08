東涌河建河畔公園　下游渠道化疑非法排污

東涌河是香港碩果僅存的大型天然河流，但竟出現截水及懷疑非法排污的情況！港府提出擴展東涌新市鎮，其中東涌河範圍將興建河畔公園。有環保團體指東涌河擁有極高的生態價值，是全港淡水魚類第二豐富的河流。惟當局多年來一直攔截東涌河上游的河水，全部引到附近水塘，影響河流連貫性及生物的生境。環團更於擬議的河畔公園範圍附近發現懷疑非法排污的情況，敦促當局加強東涌河生態的規劃和設計。



政府公布東涌擴展計劃時表示，為了推動親水文化及近水活動，會將東涌河東面支流已渠道化的人工河道，回復天然的面貌，並活化四百米長的河段和上游約三百六十米的天然河段，以及兩岸約三公頃面積的土地，闢建河畔公園，初步構思主要為改善園景、加設遊客中心及步行徑等。



東涌河水質極佳，擁有高生態價值，曾紀錄包括稀有的北江光唇魚等生物，然而目前卻面對不少挑戰。綠色力量高級保育經理呂德恒表示，自石壁水塘啟用以來，水務署一直攔截上游的河水，令東涌河有一段完全乾涸，下流河水僅靠其他支流匯集而成，影響穿梭於整條河流的生物，例如白鱔等。



除了截水問題外，下游部分河道因發展新市鎮而被渠道化，影響生態。綠色力量更於石門甲附近，發現懷疑有人將家居污水倒入雨水渠，污染東涌河，化驗結果顯示，該段東涌河的阿摩尼亞含量雖未超出政府標準，但較普通河水高逾百倍。



綠色力量總監鄭睦奇指出，曾申請將東涌河列為「具特殊科學價值地點」，但港府最終僅列為河畔公園及海岸保護區等。他又指，屯門同樣有河畔公園，但性質與一般康樂公園無異，鄭擔憂未來東涌河畔公園只會側重康樂用途而忽略保育元素，促請港府在河畔公園中盡量保留東涌河原有的水質生態、景觀等。



水務署回應指，該署支持綠色力量倡議優化東涌河保育，並會將引水設施收集的部分雨水，分流至下游東涌河，以支持東涌河保育研究。至於有人非法排污的問題，環保署證實曾於去年九月接獲投訴，並進行四次相關巡查，調查後並未發現有污水排放至東涌河，該署會繼續巡查，一旦發現任何違例排放，會採取適當的執法行動。