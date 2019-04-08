無牌垂釣擢魚零監管　罰款僅$1500欠阻嚇力

水塘釣魚必須領有牌照，水務署亦規定，釣魚牌照只限使用一支釣竿及釣絲，嚴禁使用魚網或其他捕魚工具，亦不得使用爆炸品、有毒物質捕捉或殘害魚類。釣魚時不可使用鉛墜，以免魚類、雀鳥或市民中鉛毒，亦禁用小船、小艇、木筏等捕魚。不過，記者卻發現有人用附有七、八個魚鈎的鉛墜「擢」魚，一旦飛脫會危及其他釣魚人士，而無牌釣魚者亦大有人在。



記者在涌背所見，有「擢魚佬」用附有鉛墜的魚鈎釣魚，拋出魚絲時身軀左右大幅搖擺，魚絲攞動十多廿呎範圍才凌空拋出，鉛墜易擊傷鄰近釣魚人士。其他釣魚郎對「擢魚佬」都有微言，指有關行為違反水務署的釣魚規定。一對男女「擢」到三條約十多公斤的大「蘇魚」，並即時劏魚處理後才帶走。



香港現有十七個水塘及九個灌溉水塘，水務署於每年九月至翌年三月開放給市民釣魚。釣魚人士須先向水務署申請牌照，並按照相關的條款進行釣魚。除使用釣竿及釣絲外，不得使用任何其他方法在水塘釣魚，違反《水務設施規例》的人士，最高可被罰款一萬港元。不過，過去最高罰款僅一千五百港元，欠缺阻嚇力。