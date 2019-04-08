針對黑幫起哄　警方山林道搜夜場大反黑

警方針對昨晨（7日）有懷疑黑漢在尖沙咀山林道起哄，更挑釁油尖警區反三合會行動組探員，今日（8日）凌晨零時許，出動大批反黑探員聯同軍裝警員重返山林道展開反黑行動，藉以打擊黑幫氣燄。現場所見，探員主要進入山林道38號一幢夜店林立的大廈搜查，當中包括一間酒吧，但無拘捕任何人。另外，警方亦因現場違例泊車嚴重，故將亂泊在路旁的汽車拖走。



正當行動進行時，於凌晨1時許，警方接報附近漆咸圍發生集體毆鬥，大為緊張，即時調動一批警員跑往現場，經了解後，相信曾有10多名醉漢爭執。



黑漢起哄事件發生於昨晨（7日）早上7時許，反黑探員在山林道進行反罪惡巡邏時，一批為數約16人的男子，剛在酒吧消遣後離去，各人在街頭突然起哄，探員上前勸喻離開，惟他們情緒激動及叫囂，探員通知上峰增援。



根據目擊者拍攝的短片，當時大漢群情洶湧，粗口橫飛，警員手持盾牌及警棍戒備，但眾大漢與警員推撞，當中有人企圖制止一眾大漢，惟不成功，有警員對他大叫：「你撳唔倒等我哋撳！」期間仍有人衝前與警員推撞，警員舉起警棍，但遭人用手握住警棍。稍後，有數名男子站於眾大漢與警員之間，以身體分隔雙方。



警方發言人表示，油尖警區反三合會行動組人員昨日（7日）早上7時巡經山林道與松山道交界時，發現有15至20名人士聚集，隨即上前驅散，該批人稍後散去。事件現由油尖警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。警方重申絕不容許任何挑戰警方及公然擾亂公眾秩序的行為。







