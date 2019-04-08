吳松街熟食市場停業年半翻新　檔戶不捨約定再聚

有三十多年歷史的吳松街臨時熟食小販市場昨停業翻新，年半後以全新面貌示人，但仍會保留碩果僅存的本土大牌檔特色。食物環境衞生署安排檔戶在重置後重返市場繼續經營，工作多年的檔戶流露出依依不捨之情，期間會轉做其他工作，約定之後重聚，食客也說會繼續支持，畢竟大牌檔買少見少。



吳松街臨時熟食小販市場早在一九八四年開業，當時以臨時撥地形式興建，主要用作遷置廟街熟食小販，多年來都是廟街飲食文化的一部分，日間茶餐廳開檔，晚市則為大牌檔式小菜，鑊氣十足，食到大汗疊細汗，佐以啤酒，正是特色所在。臨時熟食小販市場由綠色帆布覆蓋，被鐵絲網重重包圍，設備簡陋但甚是吸引。



在大牌檔做了三十多年的何先生說做開有感情，停業大家都不捨得，該檔廿多人在停業期間都要找工作，否則手停口停，他會到魚檔幫手，大家都約定年半後再共事。他又說，大牌檔有好多遊客幫襯，他最近也有告訴客人大牌檔將會停業。



檔戶明哥則慨嘆：「十多萬港元的生財工具，賣給收賣佬只值二千港元，之後復業又要重新購置，損失慘重，員工又要遣散，但食環署一毫子賠償都無！」



油尖旺區議會主席葉傲冬說，區議會多年來一直向食環署爭取翻新吳松街臨時熟食小販市場，因該處地方破落，大家覺得有點污糟，希望翻新後透過新設計令檔位更加整齊，市民和遊客繼續幫襯這個有特色的大牌檔。



食環署表示，即日起暫時關閉吳松街臨時熟食小販市場，以進行改善及翻新工程，包括提升場內消防安全和照明設施，改善通風裝置及提升電力供應效能等。工程預計需時十五個月，待工程完成後，會安排原有檔戶復業。

