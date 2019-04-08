機構資助創業　邊青開公司教踢波重拾生存動力

邊緣青年及更生人士無法抺去過去的經歷，但仍可為自己創造新機會。善導會於一七年推出「恒生青年前路探索計劃」，為青年人提供創業資助及介紹行業導師，有參加者受父親逝世的打擊而「學壞」，中三輟學後失去人生方向，甚至出現躁鬱症而入住精神病院，慶幸最終迷途知返，去年更創立足球訓練公司，在球場上尋回生存動力；亦有青年曾沉淪毒海，去年受計劃協助創立甜品品牌，以甜點為他人帶來歡樂。



香港善導會副總幹事李淑慧指，該計劃至今有六百名青年參加，當中七成為更生或邊緣青年，五十六人獲批最多五萬港元的創業基金。現年二十五歲的小虎是創業者之一，健談開朗的他原來曾患嚴重躁鬱症，他十三歲時難以接受喪父之痛，終日與損友為伴，結果被勒令退學，十六歲起為生計做過機場搬運工、餐廳樓面等工作，坦言自己與不少年輕人一樣「屋企無錢、書又讀唔好」，只能於社會浮浮沉沉，坦言「唔知生存為乜」，五年前胞兄因情緒問題自殺，小虎亦多次有自殺念頭，兩年前被確診為躁鬱症。



小虎去年決定要改變人生。他指爸爸小時候常帶他與哥哥踢足球，對他而言足球猶如「宗教」，於是考取多個足球教練證書，去年加入計劃，獲創業基金支持成立「翱陽體育會」，訓練學童踢足球。



該計劃另一名參加者為二十三歲的泰仔，她於十六歲時因販運毒品，被判感化令一年半，她其後在酒吧擔任調酒師，坦言生活日夜顛倒，因此渴望轉行，去年獲計劃資助建立個人甜品品牌，她的品牌標誌包括一顆星星，寓意「每個人都係一粒星，經歷愈多，粒星會愈閃」。