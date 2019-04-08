逾40長者墮一天遊騙局　大媽搞手收款後甩底

一批長者疑墮「蒲台島一天遊」騙案，苦主估計逾四十人。這批長者早前參加由一名貌似「大媽」婦人舉辦的一天遊，惟活動當天有長者到集合地點卻未見該女子現身，及後長者要求對方退款，惟女子似刻意拖延，兩次定下承諾還款日子卻次次不見人影。先後三次失約，苦主憤而報警要求警方介入。有苦主親友指逾十名相熟長者齊齊報團付了合共二千二百港元，據知另有一批約三十名長者報了該團面對同樣情況，冀公開事件，「唔想再有老人家畀佢呃！」



其中一名苦主的親友李先生稱，一班長者去年底透過別人介紹，報名參加了由一名洋名Winnie的中年婦人舉辦，原定上月廿四日舉行的的蒲台島一天遊，活動票價二百二十港元，如以五十港元入會當會員，票價再優惠減至一百港元，於是有十二人付了六百港元入會再購買十六張票，合共付了二千二百港元。



出發前一天因天氣欠佳，李指有長者致電及傳訊息給該女子查詢活動安排，惟未獲回覆是否取消，報團長者遂按原定時間在尖沙咀碼頭集合，抵埗時未見女子蹤影，後來才獲對方回覆訊息指活動延後一周舉行，眾人不滿要求退款。Winnie後來約已購票人士的代表上月廿八日在旺角港鐵站會面談退款，李作為其中一名苦主的親友，當日亦有赴約，惟該名女子再度失約。



數天之後，Winnie再承諾各人上周四(4日)退款，並約他們在旺角一酒樓見面，惟她今次再度失約，李建議報警，惟有長者「驚畀屋企人鬧、百零蚊唔想攪」，李當晚於是代長者獨自往旺角警署報警，而在翌日更再帶同另一名苦主到將軍澳警署報案。



李引述受害長者稱，同一個「一天遊」另有卅多人懷疑受騙，大多是長者，據知該批長者昨亦已到將軍澳警署報案。李更指聽聞該名女子過往亦曾「舉辦」過「港珠澳一天遊」等，連同今次，她安排的四個一天遊，只有一個大棠一天遊有成行，其餘三次最後都取消，質疑有人「專呃老人家」，冀公開事件，免再有人受害。



警方發言人證實，旺角警署本月四日接一男子報案，指有十多人經一女子介紹參加一個本地旅行團，並向她支付了二千二百港元，惟對方無如期舉辦該團，其後亦無如期安排退款，報案人疑該批團友受騙，報警備案。

