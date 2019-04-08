探射燈：含28種致癌物　另類煙草產品更傷身

另類煙草產品近年迅速崛起，不論是電子煙還是無煙煙草產品，不少被包裝成健康養生的傳統香煙替代品。部分「嚼煙」和「鼻煙」聲稱含有天然中草藥成分，吸食對人體無害。有醫生表示，吸食無煙煙草不僅無助戒煙，健康風險甚至比傳統香煙更甚。



耳鼻喉科專科醫生黃漢威指，無煙煙草毋須燃點吸食，故不會產生二手煙，但由於含有煙葉和尼古丁，故同樣會令人上癮和致癌，當中煙草以外的添加物如香精等，來歷及成分不明，直接攝取或對人體造成危害。本身是醫生的立法會議員郭家麒亦補充指，無煙煙草含有最少28種致癌物質，尼古丁含量方面，鼻煙和嚼煙每食用分量分別含有3.6和4.5毫克，遠高於傳統香煙的每支1至2毫克，嚼煙更可誘發蛀牙等多種牙科疾病。



此外，東網記者「放蛇」期間，有南亞裔電子產品商戶在收銀櫃位放置大盆「嚼煙」，東網記者詢問價錢後，對方卻表示是非賣品，又聲稱「唔知邊個放喺度」。惟執業大律師陸偉雄表示，根據《藥劑業及毒藥條例》，在發現有任何毒藥的處所內，經營零售業務的每一名人士（獲授權毒藥銷售商或列載毒藥銷售商除外）均被推定管有該等毒藥作銷售用途，直至相反證明成立為止。陸解釋，一般而言，刑事訴訟的舉證責任在於控方，並須以無合理疑點作為舉證的準則，惟若法例已列明反證責任在於被告，則有關原則不再適用，類似的法律條文在非法聚賭等控方難以舉證的刑事案件中亦存在。

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