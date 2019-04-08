探射燈：嚼煙鼻煙違法售　執法部門翹埋手

港府早前建議修例全面禁止電子煙和加熱煙，惟本港公然售賣違法的「嚼煙」、「鼻煙」等另類無煙煙草產品，政府部門卻「睇唔到」。東網近日巡查發現，有南亞裔人士公然於尖沙咀鬧市的雜貨店，將嚼煙上架銷售；網上更有賣家將鼻煙訛稱是有助戒煙的健康商品，且可郵寄送港。立法會議員斥當局執法表現差強人意，憂將來亦難以禁絕電子煙，無助保障市民健康。



「擺入口𡁻就得㗎喇，到冇味就𦧲番出嚟！」南亞裔店員示範吸食嚼煙，此煙草產品透過咀嚼釋放出香味及尼古丁，再經由口腔黏膜吸入人體。店員不諱言產品是由家鄉訂購回港，相當受在港同鄉歡迎。在尖沙咀重慶大廈至少有4間印巴雜貨店有嚼煙出售，毗鄰的美麗都大廈亦有至少3間，部分更明目張膽將其陳列於店舖門口。每包嚼煙含有數克至10多克煙葉碎片，最便宜2港元便有交易。



鼻煙亦是近期冒起的無煙煙草產品「新秀」，內地、台灣及歐美均有網店出售，價格由20港元至過百港元不等。鼻煙同樣含有尼古丁，呈粉末狀，吸食方法為直接吸入鼻道。有網店負責人表示，近期接獲大批香港訂單，每日生意額達30至40盒，又稱會以特別方式將鼻煙粉寄到府上。



《無煙煙草產品（禁止）規例》列明，任何人不得輸入、售賣、為出售而管有、展示任何無煙煙草產品，違者可處罰款5萬港元及監禁6個月。而根據《藥劑業及毒藥條例》，含尼古丁物品屬第一部毒藥，非法銷售或管有可處罰款10萬港元及監禁2年。



立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席郭家麒批評，相關法例早於1987年制訂，旨在於這些產品普及前，讓潛在消費者難以取得，惟事實是市面仍有無煙煙草產品流通，反映港府多個部門執法不力。



衞生署回覆指，2016至2018年間，共處理4宗涉及非法銷售或管有第一部毒藥尼古丁而被定罪的個案，有關個案均涉及電子煙。海關發言人指，在海陸空邊境對旅客、貨物、郵包和運輸工具進行查驗及監控所檢獲的懷疑受管制物品，均會轉交相關部門跟進。食環署回覆稱，食物安全中心收到海關轉介有關懷疑攜帶無煙煙草入境個案後會進行調查，惟過往3年並未發現有足夠證據作出檢控的個案。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

