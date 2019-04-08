去年160宗逼買會籍投訴涉$678萬　消委會譴責4間健身中心

消費者委員會去年合共收到160宗有關4間健身中心的投訴，牽涉總金額高達678萬港元。消委會今日(8日)公開點名該4間健身中心，強烈譴責其經營手法，其中包括強迫購買禮券抵付會籍費用等，並以不諳世事的年輕人為主要銷售目標，個案平均涉及金額近4萬港元，最高的一宗更達175萬港元。



消委會點名批評3間位於旺角的健身中心「S.M.L. Studio/T.I.A. Studio」、「Fitness Express Company Limited」、「A Plus Fitness」，以及1間位於銅鑼灣的「Legend Fight & Fitness」。



消委會表示，綜合各投訴個案，投訴人均非常年輕，90%以上為25歲或以下，當中亦包括無行為能力人士，整個銷售過程都以高壓手段密集銷售，年輕消費者往往覺得人身安全備受威脅而無奈就範，只求盡快完成簽約離開現場。4間健身中心收取費用的方法更不尋常，有投訴人被帶往大型連鎖店購買禮券作支付健身會籍用途，亦有透過銀行轉帳、電子支付方式過數，甚至有轉至職員的個人戶口。這些健身中心一般不會發出正式收據，投訴人只獲發已簽訂合約的副本，然而最近更有個案顯示連合約副本亦欠奉。



消委會又指，大部分個案的投訴人都被迫拍下相片或影片，甚至有投訴人被迫簽下聲明，證明自己是在自願情況下簽訂合約，明確表示日後不作追討。由於付款方式轉折，又無法取得正式收據，令追討過程非常困難。