申請人指丁屋政策歧視女性　政府鄉議局反駁屬合法權益

高等法院今日(8日)挑戰丁屋政策的司法覆核案件頒下書面判決，裁定申請人「長洲覆核王」郭卓堅和社工呂智恆部分勝訴，包括涉及私人協約批地及換地的兩種丁屋。



申請人一方早前提出，政府於1972年推出的丁屋政策，並非沿自英國於1898年租借新界前的原居民「合法傳統權益」，故不受《基本法》第40條保障，而丁屋政策是一項歧視非新界原居民和女性的政策，因此屬違憲。



政府和鄉議局雙方均認為，丁屋政策屬《基本法》第40條保障的「合法傳統權益」，並以今次司法覆核有嚴重延誤為理由，要求法庭拒絕撤銷丁屋政策。鄉議局指，自1972年至今，政府共收到約11萬宗丁屋申請，當中逾10萬宗已完成，其他則正在處理中，法庭一旦撤銷丁屋政策，將會對政府的行政和許多已建丁屋或在輪候的人士構成損害。



不過，政府和鄉議局的立場並非完全一致。政府指，《基本去》第40條保障的只是「申請權益」，新界男性原居民一生可申請一次建丁屋，但政府可以不批准申請。不過，鄉議局卻認為，第40條要保障的是「建屋權益」，新界男性原居民一生可獲得一次「建屋」權益，如果符合政策的標準，政府必須批准。