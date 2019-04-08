將上訴挑戰傳統權益　郭卓堅：我哋都喺香港出世點解冇丁屋

「長洲覆核王」郭卓堅和社工呂智恆早前就原居民丁權提出司法覆核，高院裁定部分勝訴，包括涉及私人協約批地及換地的兩種丁屋。郭卓堅及呂智恆庭外回應指，會就被判敗訴的一點，即以免費建屋牌照建屋的丁權，是受《基本法》第40條保障的原居民傳統權益此點上訴，但會先與律師商討。郭直言「法律面前人人平等，點解佢哋有丁屋，我哋都喺香港出世但點解冇丁屋，呢樣係好唔應該嘅嘢」。



呂表示，裁決確立丁屋不可轉讓和賣予政府，指出2006至2016年有超過500多宗的違法違憲問題個案，裁決重申了這些行為不能容許，他們要求政府在6個月內不批准這些行為。呂又指，他們不同意丁權屬傳統權益，政府亦有權不批准興建，又指若丁權是傳統權益，即屬「自有永有」，但丁權是在70年代才開始的臨時性措施，質疑丁權為何仍可持續。



郭又表示對於是次判決有部分滿意，並認為判詞確立了即使原居民有丁權，亦要獲政府審批，故認為政府要負責把關，不過仍有部分達不到他入稟時想要的效果。



郭稱他正申請健力士世界紀錄大全，成為打官司挑戰政府最多的人，獲獎金後會成立基金支援挑戰政府進行訴訟的人。他又稱此案後可能會再入稟申請司法覆核，指政府公帑不應用於支付原居民丁屋的差餉，因變相是市民替原居民交差餉，屬不合理。