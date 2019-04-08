司法界罕例　尼泊爾女入稟向女裁判官索償170萬

一名尼泊爾籍女子入稟區域法院，向東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明索償，指何在審理她涉行人違規傳票案期間，錯誤下令要她保釋及每天出庭應訊，變相將她禁錮於法庭內，且態度惡意專橫，要求法庭頒令要何賠償逾170萬港元。



原告Thapa Kamala於入稟狀指，她的傳票案件於去年1月10日開始在被告何麗明席前審理，她雖有律師代表但亦有親身出庭。到審訊第二天下午，她因為身在洗手間遲了一分鐘入庭，但被告沒接納其解釋，更下令要她以100港元現金保釋，並要每天到庭出席審訊。



原告指她在涉及該審訊的交通意外中，遭一輛的士撞到重傷需醫治近兩個月，案件審訊期間仍要靠兩支拐杖輔助走路，況且根據《裁判官條例》，有律師代表的傳票案被告根本毋須親身到庭出席審訊，故被告根本無任何法律依據要原告保釋及出庭。



原告續指，就被告的命令申請司法覆核，最終上訴庭確立被告沒有相關的司法權限，並將該命令撤銷。



原告又指，基於被告明顯對原告存有偏見，在審訊中又有過多的干預，對原告的代表律師的態度更是要挾屈辱，故原告在審訊中要求撤換裁判官但遭拒絕。



原告指，她被迫出庭失去自由，要求被告賠償30萬港元；她被要求交保釋金等同被拘捕，身為無案底之人她的情感受損，要求被告賠償20萬港元；她被迫留在氣溫低的法庭內，加劇了她因曾多處骨折而來的疼痛及不適，要求被告賠償20萬港元；被告即使知道自己無權、又或惡意強迫原告到法庭，態度專橫壓迫，應當作出100萬港元懲罰性賠償；而另外原告亦要求被告賠償她到庭的車馬費及午膳費，以及為應被告要求索取、以解釋原告身體狀況的醫生報告及額外律師費等，兩項金額共8800港元。