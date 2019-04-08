每日一片：大懵阿爸四圍望　阿囡連人帶BB車險碌出馬路

推着BB車過馬路固然要小心，不過有時意外在行人路都會發生。近日有車Cam就拍到一名大懵阿爸將載着女兒的嬰兒車停在行人路，擔天望地下，嬰兒車突然溜向馬路，幸阿爸及時發現，眼明手快下捉緊嬰兒車，避過一場意外。



現場是旺角上海街近朗豪坊，事發於昨日(7日)早上約10時。片段所見，一身輕便裝束的阿爸疑趁假日帶女兒外出，期間女兒坐在嬰兒車內，他則在旁狀甚無聊四處張望，似在等人。正當他背着嬰兒車之際，女童亦似乎坐得納悶，在車上周身郁，結果推動嬰兒車向前移，更慢慢溜向馬路方向，幸此時阿爸回頭一看，發現嬰兒車愈溜愈遠，於是飛身撲救，在石壆邊緣位置及時捉緊，隨後更鎖上嬰兒車的腳掣。



不少是司機的網民就將事件比作車輛，「日防夜防，暗斜難防」、「斜路停車一定要拉手掣，就係咁解！」「扭軚、拉手掣是常識吧」、「𡃁妹Chok嗰吓其實係撻匙動作」。不過片段曝光後，亦有網民為這名阿爸擔心，「等睇個男人又會畀女人鬧安全意識太低了」。

