4健身中心涉237宗投訴　腦白質病變女子花175萬買會籍

消費者委員會點名譴責4間健身中心的經營手法，包括強迫購買禮券抵付會籍費用等。消委會稱，2018年至2019年2月有237宗投訴關於該4間健身中心，當中有9宗是涉及無行為能力人士，包括自閉症、低認知能力人士等。消委會曾約見4間健身中心負責人及職員，最多投訴的「S.M.L Studio/T.I.A Studio」拒絕調停，至今未有任何個案能獲解決，另外3間亦沒有積極解決投訴個案。



消委會補充，涉款最高達175萬港元的投訴人，為42歲無行為能力的女子，她是患上「腦白質病變」的長期病患，認知能力較低。她於2017年首次簽約，健身過程中獲職員殷勤對待，如送毛巾、運動衣，職員甚至合資送贈投訴人二手電話。直至投訴人被帶往借貸，其家人才揭發事件，並於去年2月向消委會投訴。



消委會提醒消費者應對所有推銷活動保持一定程度的警覺，切忌因同情銷售人員處境而放下戒心，隨便接受邀請進入不熟悉的店舖，更不應輕信銷售人員的吹噓及口頭承諾。如消費者被迫簽下巨額合約，應即時與家人商討，有需要時可向消委會求助，或向海關或警方舉報。