休班男護涉非禮女護士　事主稱服「收鼻水藥」後感無力

年輕女護士稱實習期間跟隨註冊男護士指導後，二人保持「亦師亦友」關係，至去年初她應邀上男方家飯敍期間，男方涉嫌向她大肆非禮，包括壓在她身上，並把頭鑽入她衣服內吻胸，又用手指觸摸她私處等。涉案男護士事後被控一項非禮罪，案件今(8日)在西九龍法院開審。女事主作供時指，當天她曾服食男方提供的「收鼻水藥」後感覺無力，而遭男方趁機非禮，她否認有關行為「你情我願」。



30歲被告麥高瑋，報稱護士，被控於去年1月9日在元朗一單位非禮女子X。現年23歲的X今透過視像系統作供，她指現時任職護士，約於前年底需在北大嶼山醫院實習，當時被告與她是「阿Sir同學生關係」，X實習完與被告維持朋友關係，但強調關係不密切。至事發當天，X應被告邀請到被告家聊天，當二人在梳化上休息時，被告先後在X耳邊「抖氣」和摸她腹部，其後被告又強行抱她入房，放她在床，並不讓她離開，說：「你想走，都係驚我會搞你啫。你放心，我唔會。」X只好留在床上，被告則躺在她旁邊。



X續指，她當天因鼻敏感而流鼻水，被告曾給藥物予她服用，她服藥後感到「好眼瞓、好無力」，突然被告整個人壓在她身上，她因軟弱無力而推不開。被告繼而按實她雙手，把頭鑽進X衣內吻她胸部，被告又伸手進X褲內直接觸摸她陰道，還聲言：「你唔好郁，郁到我唔小心插咗落去仲衰。」X遂不敢反抗。被告又捉X手要求為他自瀆，X拒絕，不久被告完事後去洗澡，X稱應被告要求而留下，該晚與他晚飯，然後由被告駕車載她返家。翌日X將事件告知好友。



X同意事發後仍與被告保持電話及短訊聯絡，X解釋此舉只想了解被告是否處心積慮非禮她，但未能得到答案。X指受辱後令她很困擾，常發噩夢，遂於同月底與被告斷絕來往。