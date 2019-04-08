網民熱話：車尾箱都坐？　的士嶄新座位嚇窒網民

全新6座位的士現已於市區行駛？近日一張在公路上拍攝的的士照片被不斷轉載至網上各個群組。一輛行駛中的市區的士車尾箱竟坐着一個「人」？惟車尾箱的「人」坐姿及神情怪異，既有人懷疑是人偶，亦有人推測是非法超載甚至與靈異事件拉上關係。



從這張被網民熱烈討論的照片可見，在公路行駛中的市區的士車尾箱半合，仔細一看，內裏竟坐着一個男子。男子坐在車尾箱的雜物旁，雙腳懸掛在車外。只見男子一副悠然自得，一手扶着半開的尾蓋，一手疑在低頭玩手機。由於當時天色昏暗，有網民推測的士司機「博大霧」冒險超載。同是的士司機的目擊者亦斥責其誇張超載行為，「沒有最黐線，只有更黐線」。



由於「第6位乘客」的行為極度離譜，不少網民質疑照片的真偽，有人認為是P圖（後製圖片），有人則認為這位「乘客」是人偶，「真唔真啊？係咪PS啊？」「細心研究呢個會唔會係一個紙紮公仔呢？」有網民反諷這超載方式新穎，「第一身視覺感受畀後車追趕！」「係咪想畀乘客體驗吓被綁架？」由於照片清楚拍得的士車牌號碼，有網民認為應該向警方舉報。



網民有話說：



楊灝麒：一定係的士司機綁架案呢！



Sam Au：唔好呃我，P圖嚟，一定係P圖，除非唔係。



吳洛文：鑊鑊新奇，的士業真係時時都畀驚喜大家



Vlon Chan：真係似個人坐喺度喎，佢隻手頂住尾箱，我有點信



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