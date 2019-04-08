丁屋政策常爆爭議　發展局曾提2029年截龍

丁屋政策一直爭議不絕，早在1994年，當時有立法局議員陸恭蕙提出修訂《新界土地(豁免)條例》，保障新界女性原居民在沒有訂立遺囑情況下的丁屋繼承權，引起新界人強烈不滿。鄉議局組成「保家衞族抗爭委員會」，發起多次集會聲討陸恭蕙，有人甚至揚言要強姦她。



到2012年，時任發展局局長林鄭月娥提出，「丁權無限，土地有限」，新界原居民不能永享丁權，故構思以《基本法》確保香港回歸50年不變為限期，即2047年後不再批出丁權建屋，由於男丁滿18歲可以申建丁屋，所以要在2029年為丁屋「截龍」。



近年則有套丁案，即非法轉讓丁權，「有權無地」的新界原居民與發展商達成協議出售丁權，發展商則把土地轉名予男丁，然後男丁向地政總署虛報自己是土地業權人，申建丁屋，建成後歸發展商所有。2015年底，有11名新界原居民瞞騙地政總署，轉讓丁權牟利，被裁定串謀詐騙罪成，判入獄30至34個月，涉案發展商則被判入獄3年。



本土研究社早前發表新界套丁研究報告，指至少有9878幢丁屋是疑似以套丁方式興建，佔4萬多幢丁屋的23%。在疑似套丁丁屋中，近半來自元朗，是疑似套丁重災區；其次為佔近兩成的大埔，而情況最嚴重的村落是上水鄉坑頭，牽涉近300幢丁屋。本土研究社認為情況嚴重，有違丁屋政策原意和損害公眾利益。近年亦有意見倡建多層丁屋，解決土地不足問題。