收受億元外圍賭注洗黑錢　七旬退休警長認8罪

退休警長利用自己、胞弟、姪兒、妻舅及前下屬的銀行戶口，2007年至2011年間，處理逾1億港元的非法外圍賭注，警方在他的單位搜出波纜馬纜等投注紀錄及銀行戶口簿、提款卡等。他事後被控收受賭注罪，並連同其餘4人被控7項洗黑錢罪，退休警長今日(8日)在區域法院承認所有8項控罪，獲繼續保釋至案件審結後判刑；另外4人則否認控罪。



被告依次為1994年退休的前警長蘇永耀(71歲)；蘇永華(66歲)，首被告之胞弟；蘇國忠(47歲)，首被告的姪兒；盧志強(60歲)，首被告的妻舅；曾國偉(62歲)，退休警員、首被告的前下屬。



首被告蘇永耀承認的收受賭注罪指，他在2010年2月至2011年7月6日期間，在妻子租用的單位內收受賭注。案情指，警方留意到5名被告的銀行戶口有異常活動，有大量錢銀出入，馬季期間的星期一及星期四投注結算日尤其活躍，遂暗中調查。7月6日警方破門搜查首被告單位，當時首被告在單位內，電視正播放賽事，警方搜出一批外圍波纜馬纜紀錄，涉及的投注額達142萬港元，另搜出屬於其他被告的戶口存摺及提款卡。



在涉案的7個銀行戶口中，2個屬於首被告、2個屬次被告，其餘3個屬於其餘3名被告。7個戶口於2007至2011年間，處理的提存金額達1.01億港元。