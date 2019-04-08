康文署漏交圖則阻執法　10場地未補交首揭泳灘有份

康樂及文化事務署早前被揭「做漏招」，最少450個場地未有按《公眾衞生及市政條例》要求，於土地註冊處存放相關場地圖則，令控煙等條例須暫停執法。有報道指土地註冊處證實有16個場地仍未存放或近日才補放圖則，更首次發現涉及泳灘。



報道引述土地註冊處指，截至本月1日，至少有10個場地仍未存放圖則，包括橋嘴泳灘、三星灣泳灘、佐敦谷公園、北區公園、觀塘海濱花園、牛池灣公園、藍田公園、西貢公園、馬鞍山海濱長廊及將軍澳海濱公園。另外，康文署於本月1日存放至少6個場地的圖則，包括獅子山公園、花墟公園、尖沙嘴海濱花園、赤柱海濱長廊、樂富公園及蒲崗村道公園。



報道又指土地註冊處並無備存康文署450個涉事場地的完整名單，若要逐一檢查1700個場地有否存放圖則，需時間及人手處理。



康文署回覆指，現正聯同地政總署及土地註冊處，一起加快處理尚未完成的公眾遊樂場地存放圖則的工作，並會按優次首先處理有執法需要和較多人使用的場地，首批場地的相關圖則已先後陸續存放。該署續指，目標是在切實可行情況下，於3個月內盡量完成所有程序，而該署已檢視過去的工作流程，並就處理日後公眾遊樂場擬備及存放圖則的工作，加強聯繫及制訂妥善機制。