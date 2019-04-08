客機引擎冒煙折返　抵港旅客心驚下次唔搭港龍

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜排名節節下跌的國泰航空，其全資子公司國泰港龍航空一架從高雄飛往香港的客機，今日(8日)因引擎故障冒煙而折返小港機場。涉事航班KA451原定早上9時25分抵港，事發後機管局應用程式「我的航班」曾顯示，預計航班延至早上11時04分抵港，惟記者到香港國際機場一號客運大樓接機大堂B出口視察，發現航班顯示牌指出，涉事航班仍是「延遲」狀態，未知何時抵港。



旅客鄭小姐乘坐港龍KA433客機由高雄來港，她稱當地機場比平時多人，對於今次事件感到害怕，「我在想我們等會坐的飛機也會不會發生這樣情況」。旅客李先生表示，當地機場逼滿人，排隊兩小時才上機，比平常花多一倍時間。



乘坐港龍KA453客機由高雄來港的旅客朱小姐表示，事發後當地機場逼滿受影響乘客，她上機時聽到有部分乘客原本坐涉事客機，他們大感不滿，埋怨：「客機延誤影響整個行程，航空公司沒有檢查飛機有沒有故障的嗎？」另一旅客陳小姐對事件感到害怕，稱下次會選擇較國泰港龍更優秀的航空公司。



《國泰航空，愈做愈燶》專頁：http://hk.on.cc/fea/cx/

