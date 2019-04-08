參加升中派位學童增6%　英中搶手5人爭1席

升中派位選校程序將展開，教育局今日(8日)派發2017/19年度中學學位分配辦法的《中學一覽表》，據當中資料計算，今年統一派位階段的中一學額共有30,215個，較去年增加800多個；而全港英中學額有9906個，較去年多328個。雖然英中學額增加，不過當局估計今年約有5.35萬名學童參加升中派位，較去年大增約3200人，平均每5.4人爭一個英中學額，競爭仍然激烈。



教育局因應學生人數回升，早前已公布下學年會每班加一名學生，以及在元朗、北區及沙田等學童升幅較高地區加開中一班數，令有關地區學額升幅顯著。大量跨境學童就學的北區今年共有2071個學額，較去年大增233個；而元朗區學額亦增加71個，共有2630個。



比較各區英中學額，傳統名校林立的九龍城最多，有1206個；其次為沙田區和觀塘區，分別有967及780個。英中學額競爭最激烈的仍然是沒有任何英中的離島區，該區由中西區及灣仔區等借調21個英中學額，約50名學生爭一個英中位；僅有109個英中學額的南區緊隨其後，平均20人爭一英中學額。而競爭最小的地區則為灣仔區及中西區，前者只有約2.7人爭一英中位，後者則有3.2人競爭一英中學額。