特別財會：失選民登記冊　議員質疑公僕少受誠信培訓

選舉事務處於2016年立法會換屆選舉遺失葵青區一個載有8000名選民的登記冊後，一直沒有公布消息及報警。新界西立法會議員梁志祥今(8日)於立法會財務委員會特別會議上稱，不知當局是沒有能力還是欠缺培訓學院，為何全體16萬名公務員只有2.8萬人曾參加誠信簡介會，諷刺稱難怪會發生遺失選民登記冊事件。



根據公務員事務局回覆議員提問，文件披露在過去3年每年舉辦約710個防貪講座、誠信簡介會及避免利益衝突等培訓課程，每年平均約有2.8萬名公務員參加。公務員事務局局長羅智光回應時強調，當局十分重視公務員的誠信，每年均會盡量提供更多培訓課程，而公務員亦可進行網上培訓。



梁志祥亦點名批評保安局、運輸及房屋局、港台、天文台、新聞處及投資推廣署只聘請一名或兩名的殘障人士工作，低於整體百分比，要求局方跟進令每個部門都有相應比例的殘障人士工作。



另外，資訊科技界議員莫乃光亦要求當局交代，首長級官員有否接受與資訊科技相關的培訓，以及其相關內容。莫指，早前多方要求可在網上申領關愛共享計劃的4000港元，但公務員內竟有人向政務司司長張建宗稱要花18個月才可設立網上申請表格，「如果將來有人同你(羅智光)講用18個月整Form(表)，千祈唔好照講出嚟，係點你㗎！」



羅智光回應時稱，首長級官員會接受為期10天的高層領導課程及公共行政實踐課程，當中教授智慧城市、設計思維及社交媒體應用等，另外亦有安排專家介紹最新的創科發展。