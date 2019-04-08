港龍客機引擎失速現火光　專家：零件運作或出問題

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜排名節節下跌的國泰航空，其全資子公司國泰港龍航空一架從高雄飛往香港的客機，今(8日)因機件故障而折返小港機場。有台媒引述當地民航局指出，初步調查證實客機起飛後引擎扇葉出現異常導致失速，亦初步排除鳥擊為事故原因。有航空專家表示，引擎扇葉出現失速的原因眾多，若排除雀鳥等外物撞擊，不排除是引擎的零件運作出問題所致。



香港工程師學會航空分部發言人詹永年表示，引擎失速偶有發生，較常見是鳥擊以致扇葉損壞，但其他零件如引擎內的逸氣系統(Bleed Air System)氣閥出現異常，以及燃油系統(Engine Fuel System)噴出燃料分量有誤，均有機會造成失速。詹形容，當扇葉運作有異就有機會出現聲響及火光，「引擎運作時會將空氣壓縮，再噴出燃料進行燃燒，產生動力推動扇葉。一旦失速就會聽到好響亮嘅『嘭嘭聲』，甚至見到內裏燃燒的火光，咁好正常。」



詹指出當機師聽到引擎出現聲響，可透過相關讀數顯示器察覺異狀。他形容涉事機師於故障出現後關掉部分引擎，以及在外海盤旋放油之舉做法正確，「特別係飛機降落有一定的重量限制，起飛不久燃燒嘅消耗不多，有機會令機身過重，所以撤走不必要的燃料就有助減重，以及減低發生火警的風險。」