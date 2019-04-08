《台壹》偷拍林志玲　官斥為銷量侵私隱判賠80萬新台幣

台灣的《壹週刊》（下稱《台壹》）去年3月拍攝女星林志玲位於台北文山區的香閨照片，林因私隱被侵犯而提告。士林地方法院日前審結案件，法官認為《台壹》為刺激銷量，侵犯他人私隱，判該刊總編輯等人須連帶賠償林志玲80萬元（新台幣‧下同，約21萬港元），案件可上訴。



去年3月11日，《台壹》陳姓記者在林志玲住所對面的山坡空地上，用攝錄機拍攝林志玲家中情況，同月21日以「言承旭直搗香閨，林志玲秘密愛巢曝光」為題刊出照片。林志玲認為家中的生活遭偷拍，個人私隱被侵犯，控告《台壹》總編輯、副總編輯和記者，求償1000萬元（約259萬港元）。



《台壹》辯稱，拍攝地點在馬路旁邊，且是林志玲自行靠近露台，不算侵犯私隱。但法官認為，記者使用高畫質攝影機拍攝，可以在黑暗中捕捉影像，而林志玲在住所從事一般居家活動，並不希望生活遭媒體揭露。



法官又認為，《台壹》為刺激銷量、廣告牟利，選擇了冒着侵犯他人私隱權的法律風險而報道，故判總編輯、副總編輯和陳姓記者共同侵犯林志玲私隱權罪成。