樓齡逾50年公營學校185所　逾九成已提升設施

就早前立法會工務小組委員會會議上，有議員關注現時非按現時建校標準興建而校舍樓齡超過50年的學校數目，教育局今(8日)回覆表示，截至今年3月，全港相關的普通公營學校約有185所，不過當中超過九成已透過完成學校改善工程計劃，以及現行的校舍重置、擴建及重建機制等，提升學校設施。當局指會繼續積極物色土地及空置校舍作重置用途，並加快安排通過現行校舍分配的既定程序，以分配校舍。



另外，當局指目前全港共約850所普通公營學校，分別在不同時期按照當時的建校標準興建，校舍附設的設施不盡相同，而有關標準多年來亦有所轉變，目前尚在使用的校舍必須符合現行法例要求。



至於被稱為「火柴盒學校」，即外形方正的小學校舍，這些學校的相關改善工程已於2017年暑假陸續開展，預計可於今年暑假或之前完成。當局的工程顧問從技術層面建議這些學校更靈活使用現有校舍空間的方法，例如作小型內部改建、加裝活動間隔牆等。



當局吸取工程經驗及聽取不同持份者意見後，正籌備為其他按昔日建校標準興建的校舍，進行類似簡單的小型內部改裝工程，並預留了10億港元推展該工程計劃，個別學校可按其校舍情況及校本需要，在今、明兩年間向當局提出申請。