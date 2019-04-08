涉呃Citizen轉移7500萬訂單　零件生產商前董事遭控

廉政公署上周四(4日)落案起訴一名手錶零件生產商前董事，控告他涉嫌欺詐，向另一間手錶公司西鐵城時計株式會社(CitizenWatch Company Limited)的附屬公司作出虛假陳述，致使7500萬港元的生意由轉移至他及其相關人士控制的貿易公司，被告將於明日(9日)在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



被告謝田(60歲)，為德明金屬製品有限公司前董事兼股東，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條，被告已獲廉署准予保釋，以待明日(9日)應訊。



被告於案發時是金屬錶帶及錶鏈製造商德明的董事兼股東，在被告的要求下，一名相關人士於2008年4月成立一間手錶零件貿易公司，並成為其董事兼股東。該貿易公司由他們兩人控制。



自2003年起，西鐵城時計株式會社的附屬公司新星工業有限公司，已替西鐵城向德明發出金屬錶帶的購貨訂單。控罪指被告及其相關人士涉嫌於2008年4月10日至2016年8月31日期間，向新星兩名董事虛假地表示，該貿易公司能夠向新星供應德明所製造的金屬錶帶或錶鏈，情況猶如新星直接向德明就相同產品，以相同價錢發出購貨訂單一樣，導致新星1017張總發票金額超過7500萬港元的上述產品購貨訂單，由德明轉給該貿易公司。