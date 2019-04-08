特別財會：曾蔭權坐監政府仍支援　議員斥嘥公帑

前任行政長官辦公室於2018/19年度，修訂預算開支高達1081萬港元，被議員質疑費用過高。署理行政署長鄭錦榮今(8日)承認，前特首曾蔭權在囚期間，前特首辦一直繼續提供支援服務。立法會議員鄭松泰狠批浪費公帑，指曾蔭權是因為其特首身份而干犯刑事罪行被判入獄，最合理應是「搣柴(褫奪榮譽)」，而不應預留資源給他，反問要曾推廣特首工作是「叫佢(曾蔭權)推廣犯法嘅特首啊？」



鄭錦榮指，每名前特首有三位人員直接提供支援，包括一名高級私人助理、一位助理文書主任及一位貴賓車司機，涉及開支每年約140萬至160萬港元，其餘開支則為部門日常開支及樓宇維修等，難以算清楚每位前特首所涉開支。至於為何2017/18年度開支較少，他稱因前特首梁振英於該年7月才卸任，及後再衍生開支。



議員區諾軒表示，過去三個年度曾蔭權有部分時間在囚，但前特首辦仍涉開支，質疑是否有提供「在囚支援」以保護曾不受迫害。鄭錦榮只承認過去三個年度所有團隊都在前特首辦內工作，故有相應支出；區認為做法荒誕，質疑曾蔭權的團隊於其在囚期間沒有工作仍獲支薪。



議員朱凱廸問及是否沒有方法可以收回前特首的特權，鄭錦榮一再重申，前特首辦主要為輔助前特首進行推廣及禮節性活動，如有前特首表示不再進行相關活動時，當局才會考慮將有關資源調撥。



根據紀錄，曾蔭權於2017年2月被裁定公職人員行為失當罪成，判監20個月，入獄60多天後獲准保釋等候上訴，至去年7月被裁定上訴失敗，但獲減刑至1年，他再度入獄至今年1月中刑滿，即先後有近8個月時間在囚，前特首辦仍為他繼續提供支援。