政Whats噏：梁君彥換新座駕　被斥「開倒車」

立法會主席梁君彥換LC1主席座駕繼續惹來關注，其實立法會秘書處早喺舊年預算案已留90萬港元換車，今年先披露所換嘅車款，卻引來批評梁君彥換「豪車」。但原來同一款車唔止梁君彥用，仲係同三位司長同款添！



今日(8日)立法會財委會特別會議上，議員譚文豪就質疑係邊個揀車，到底梁君彥有冇參與，點解要揀呢一款。立法會秘書長陳維安就實牙實齒話梁君彥冇參與揀車，係參考政府指引，睇番官員用咩型號，最後由立法會行政管理委員會落最後決定，而據佢了解應該係同三位司長及部分有若干級別嘅法官用同一款車。



譚文豪再追問點解要用燃油車，提及立法會LC2及LC3都係混能車，或者可以考慮用電動車以推廣環保，反正立法會停車場有充電位。陳就話要考慮到車嘅動力，譚就笑話乜梁君彥好趕㗎咩，要咁大動力嘅車做乜，陳終承認因為價錢所以揀咗燃油車，譚斥做法係大倒退。



其實政府話要搞環保推動電動車，咁喺咪應該身體力行做咗先呢？不過，事實亦反映電動車價太貴，大眾無誘因轉用，立法會都使唔起錢去買時，政府又點可能叫得郁市民啊？

