特別財會：公屋建屋量斷崖式下跌　3年後僅得1萬伙

公屋建屋量未來出現「斷崖式」下跌，運輸及房屋局向立法會財務委員會特別會議呈交資料，2022/23年公屋及綠置居的預計建成量只有12,900個，但其中2900個青衣青鴻路項目將撥作綠置居項目發售，即該年出租公屋的建屋量只有1萬個，出現插水式下跌。



房委會預計今年底推出兩個綠置居項目，分別位於柴灣柴灣道及青衣青鴻路，分別提供800及2900個單位，預計2021/22及2022/23年落成。2021/22年度扣除800個柴灣道綠置居單位，只剩下13,600個出租公屋單位落成，而2022/23年情況更為慘淡，扣除2900個青衣青鴻路綠置居單位，更只剩下1萬個公屋單位，令新落成出租公屋單位數量進一步減少。



當局指基於「可換性」的概念，政府會盡量保留各類公營房屋的彈性，以配合社會對公屋、綠置居及其他資助出售單位的需求。因應早前綠置居的正面反應，房委會決定將柴灣道和青鴻路的公屋項目轉為綠置居計劃，並於今年底預售。房委會會繼續按循序漸進的方式，參考運作經驗及銷售反應，每年揀選適合由公屋發展計劃轉為「綠置居」的項目。