政Whats噏：民政事務局預留23萬作公務酬酢

唔少人都會關注港府問責官員嘅言行，就連佢哋嘅人工、外訪使費都同樣關注。根據民政事務局回應議員嘅財政預算案書面提問時，就提到喺2019/2020年度，會為民政事務局局長辦公室預留分別23萬同埋43萬港元撥款，用喺公務酬酢同埋外訪。



至於人工方面，喺2019/2020年度，局方已經為局長、副局長，同埋局長政治助理分別預留408萬、306萬，同埋143萬港元。除番開月薪嘅話，局方為局長預留34萬、副局長就25.5萬，而局長政治助理就11.9萬港元。局方同時亦有預留強積金供款嘅撥款額，各職級均為1.8萬港元。



唔單止咁，局長喺香港可以獲免費提供一輛汽車同埋一名司機，不過副局長同埋政治助理就冇喇，但佢哋都可以用政府車輛，要遵守相類職級公務員嘅規則。而佢哋同埋家屬，都可以同樣享有醫療同埋牙科福利。



局方預留咗薪金、公務酬酢同埋外訪撥款，不過就冇為2019/2020年度嘅度假旅費津貼、定期津貼、工作津貼、公務員公積金計劃供款同埋保安安排方面預留撥款，唔知到時又使咗幾多公帑呢。