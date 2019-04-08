特別財會：港珠澳大橋私家車位使用率僅10%

港珠澳大橋去年10月24日正式通車，駕駛者可透過網上預約服務，預約大橋香港口岸本地公眾停車場泊車位。運輸及房屋局回覆立法會特別財務委員會提問時，指出由去年10月至今年2月，私家車泊車位的最高使用率僅約10%。



大橋香港口岸本地公眾停車場合共提供733個泊車位，包括661個私家車位、12個傷殘人士泊車位、25個電單車位、14個輕型貨車位及21個暫停載客的士泊車位。



文件指出，除私家車泊位使用率低外，其他車位的使用情況亦相當「慘淡」，例如暫停載客的士泊車位使用率於過去5個月僅為1.6%至4.7%；輕型貨車泊車位亦只錄得6.3%至22%的使用率。有議員提問大橋香港段的維修開支，文件指出2018至19年度的經常開支為2.07億港元，而2019至20年度的相關預算為5.39億港元。



另外，運輸署自2007年至去年底，透過免試安排共發出逾48萬張香港駕駛執照，簽發予內地的駕駛執照逾30萬張。以免試簽發方式取得執照的駕駛人士，所涉及的交通意外數目有上升趨勢，由2016年的463宗升至去年的623宗；至於涉及兩地牌跨境車輛的交通意外數字，亦由2017年的586宗升至去年的629宗。